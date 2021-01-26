На Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму тиші Суспільство | 25-01-2021, 10:25 0 150 Збройні формування Російської Федерації на сході України минулої доби 5 разів порушили перемир'я.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Протягом минулої доби, 24 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.



Так, неподалік населених пунктів Піски та Південне збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь в бік наших позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.



Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.



Від початку поточної доби, 25 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".