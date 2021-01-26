Кіпр відкриє кордони для українців не пізніше 1 березня: детальні правила в’їзду Суспільство | 25-01-2021, 10:32 0 148 Республіка Кіпр стала першою державою ЄС, що оголосила про дозвіл для в’їзду для українських туристів після свого повного закриття у під час другої хвилі епідемії коронавірусу.



Про це йдеться у роз’ясненні міністерства туризму цієї країни, яке має у розпорядженні "Європейська правда".



Кіпр визначив перелік з 56 країн, які підпадають під відкриття кордонів. Це усі держави ЄС та Європейської економічної зони; держави зі спільного "зеленого списку" ЄС із низьким рівнем захворюваності, а також Україна, Росія, Білорусь, Велика Британія, Ізраїль, Єгипет, Йорданія, Ліван, ОАЕ та Саудівська Аравія незалежно від їхнього поточного епідемічного стану.



Зараз іноземці можуть в’їжджати до Кіпру за умови, якщо лишаються на 14-денну ізоляцію після прибуття. Це робить практично неможливими туристичні поїздки. Та починаючи з 1 лютого планує Кіпр поступово знімати це обмеження для мешканців 56 названих держав. Точний графік зняття вимоги про самоізоляцію не оголошується, але Кіпр гарантує, що не пізніше 1 березня кордон для українців буде відкритий.



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"У будь-якому випадку, незмінним залишається наше зобов’язання, що з 1 березня 56 країн, згаданих вище, будуть переміщені з "сірої" категорії (для якої діє вимога самоізоляції) та будуть переміщатись лише між "зеленою", "помаранчевою" та "червоною" категоріями (для якої самоізоляція не потрібна)", - йдеться у роз’ясненні міністерства.



Колір категорії, до якої буде зарахована Україна, залежить від поточної епідемічної ситуації у нашій державі, і визначатиме обов’язковість тестування на в’їзді до Кіпру. За підрахунками "Європейської правди", виходячи з критеріїв, зараз Україна потрапила би у червону категорію. Це означає, що турист має здати ПЛР-тест за не пізніше ніж 72 години до вильоту, а потім ще один тест, по прильоту. Обидва тести оплачуються коштом туриста, вартість та порядок тестування на Кіпрі наразі не уточнюється.



У разі поліпшення ситуації в Україні буде скасована вимога спершу другого, потім першого тесту і лишиться вибіркове тестування коштом кіпрського уряду.



У разі, якщо турист захворіє на Covid-19, оплату лікування бере на себе уряд Кіпру.



"Ми продовжуватимемо піклуватися про всіх подорожуючих, у яких під час подорожі виявлено позитивний результат на коронавірус, а також про їх тісні контакти. Зокрема, уряд переведе цих осіб в окремі заклади, покриваючи витрати на проживання, їжу, напої та ліки", - йдеться у повідомленні міністерства туризму.



Наміри відкрити кордони у першому кварталі 2021 року уряд декларував ще у грудні. Тоді очікувалося, що перехідний період розпочнеться 15 січня. Зі зростання кількості хворих, що фіксується на Кіпрі, цю дату пересунули на 1 лютого, але зобов'язання відкритися для 56 країн з березня Кіпр лишив незмінним.



Зараз із держав ЄС українських туристів пускає лише Болгарія, яка, попри спалах епідемії на континенті, не закривалася і на новорічні свята. Шенгенська зона лишається закритою для туристичних поїздок.