Майже 418 млн гривень сплатили до місцевого бюджету платники акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів Суспільство | 25-01-2021, 10:36 0 153



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області у січні-грудні 2020 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 418 млн грн, що на понад 121 млн грн або на 40,8 відс. більше в порівнянні з минулим роком.



Зокрема, у грудні 2020 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 36 млн гривень, що на 3,26 млн грн або на 10,1 відс. більше в порівнянні з минулим роком.











