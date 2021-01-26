Україну накриє сильний сніг та вітер Суспільство | 25-01-2021, 10:39 0 154 Рятувальники попереджають українців про сильні снігопади, дощі та вітер 25 січня.



Джерело: ДСНС



Дослівно: "25 січня на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ та мокрий сніг. 25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпечності, жовтий)".



Деталі: У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.



У Києві та Київській області вдень 25 січня та протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).



Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України. У західних областях можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.