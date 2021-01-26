У подвійному даху автомобіля митники знайшли майже 5 тис. пачок сигарет Суспільство | 25-01-2021, 11:31 0 219



Учора, 24.01.2021р., 43-річний мешканець Чернівецької обл. прямував з України в Польщу через пункт пропуску «Краківець-Корчова» автомобілем «Mercedes Sprinter». Під час митного контролю у митників виникли підозри про можливе приховування товарів. Автомобіль скерували в місце поглибленого огляду транспортних засобів та товарів. Там спільна оглядова група митників та прикордонників виявила сигарети, які містились у двох спеціально виготовлених тайниках, розташованих у міжсталевому просторі кузова автомобіля. Загалом у тайниках було 4 760 пачок сигарет.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

