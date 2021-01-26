Надходження до місцевого бюджету по платі за ліцензії становлять майже 67 млн гривень Суспільство | 25-01-2021, 12:19 0 187



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області надходження до місцевого бюджету у січні-грудні 2020 року по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять майже 67 млн грн, що на понад 4 млн грн або на 7,1 відс. більше в порівнянні з минулим роком.



Надходження у грудні 2020 року по платі за ліцензії склали понад 7 млн грн, що на 18,0 відс. більше від запланованих.