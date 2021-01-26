На кордоні з Польщею затримали запаковане цигарками авто Суспільство | 25-01-2021, 12:21 0 275



(ВІДЕО) https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-na-kordoni-z-polshcheyu-zatrimali-zapakovane-cigarkami-avto/



Мікроавтобус марки «Мерседес», запакований сигаретами, зупинили вчора увечері прикордонники Львівського загону на кордоні з Польщею.

До сусідньої країни транспортний засіб прямував через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Краківець». За кермом авто був наш співвітчизник, мешканець Чернівецької області.

Під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані сигарети. Тютюнові вироби були запаковані повсюди: в стелі, за обшивкою та в інших нішах авто.

Усього прикордонники дістали зі сховків 4760 пачок курива різних торгових марок. Виявлені сигарети та авто вилучено.



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