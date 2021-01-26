Вимагання 100 тис дол США - затримано групу осіб Суспільство | 25-01-2021, 15:16 0 190



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом учасникам групи, яка займалася на території Закарпатської та Київської областей вимаганням у підприємця грошових коштів (ч. 2 ст. 189 КК України).



За даними слідства, упродовж грудня 2020 – січня 2021 років, група осіб, до якої входили жителі Закарпатської та Київської областей, безпідставно вимагала від жителя Закарпатської області 100 тис доларів США неіснуючого боргу, погрожуючи застосувати насильство до нього та членів його сім’ї.



Двох вимагачів затримано в Ужгороді «на гарячому» після отримання ними повної суми.



У ході обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено зброю, грошові кошти в сумі понад 25 тис грн, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.



Наразі двом особам – учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та вживаються заходи для встановлення інших співучасників.



Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі співробітниками УСБУ у Львівській та Закарпатській областей.



Досудове розслідування триває.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури