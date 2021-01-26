Заявки на конкурс проєктів місцевих ініціатив можна подавати до 1 березня, - рішення Конкурсної ради Суспільство | 25-01-2021, 16:21 0 210 Прийом заявок на обласний конкурс проєктів місцевих ініціатив у Львівській області продовжено до 1 березня 2021 року. Таке рішення ухвалила Конкурсна рада з реалізації програми сьогодні, 25 січня.



«До Львівської обласної ради звернулися члени Асоціації місцевих рад «Ради Львівщини» з проханням продовжити термін прийому проєктів на місяць. Адже у зв`язку з реформою децентралізації новоутворені ОТГ зараз перебувають в активній фазі формування своїх виконавчих структур та передачі майна. Відтак просять трохи часу, аби більш якісно підготувати мікропроєкти на конкурс», – розповіла начальник відділу з питань реалізації проєктів місцевих ініціатив та міжнародної співпраці Олена Гвоздик.



За її словами, очікується, що до кінця березня буде зафіксовано остаточну кількість зареєстрованих проєктів, відтак їх передадуть на оцінку експертам.



«Маємо піти назустріч нашим новоствореним громадам. Зараз вони перебувають в процесі остаточного формування, отримання об’єктів на баланс, ухваленні бюджетів. У цьому конкурсі є справді важливо, щоб дати гроші на розвиткові проєкти, які громади зможуть втілити у життя, - зауважив заступник голови облради Юрій Холод. - Тому повинні бути чіткі правила і прозорість роботи Конкурсної ради».



Нагадуємо, на 2021 рік в рамках програми затверджено такі пріоритети:

- «Освіта» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

- «Охорона здоров'я» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування (в тому числі придбання автотранспорту).

- «Культура» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

- «Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція.

- «Інші пріоритети» (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) - будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, облаштування об’єктів ПЗФ, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

- «Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, благоустрій територій, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.



До уваги конкурсантів – цьогоріч виведено з переліку, як окремі пріоритети, «Спорт» і «Безпека», але охочі можуть подавати заявки за цими напрямками в межах пріоритету «Інші пріоритети».



Гранична вартість проєкту та суму субвенції з обласного бюджету в 2021 році встановлено на рівні: 500 тис. грн і 250 тис грн відповідно. Мінімальна вартість проєкту, який може брати участь в конкурсі, має становити не менше 100 тис. грн.



Довідково:

За 2016 - 2020 рр на Львівщині реалізували 4434 проєкти місцевих ініціатив у різних галузях. На їх втілення у життя було скеровано понад 1 млрд грн, з яких понад 500 млн грн з обласного бюджету, понад 375 млн грн – з місцевих бюджетів та понад 220 млн грн – небюджетних коштів, залучених громадами.