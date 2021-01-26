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За минулу добу зареєстровано понад 400 тисяч заражень COVID-19
|Суспільство | 26-01-2021, 08:37
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|Станом на 26 січня у світі зареєстровано понад 100 мільйонів випадків COVID-19, зокрема 409 тисяч за минулу добу.
Джерело: сайт Worldometers
Деталі: У світі за останню добу також підтверджено 409 424 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 137 329 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.
У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція та Португалія. Україна зараз на 10-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 24-му місці.
Наразі всього в світі діагностовано 100,1 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 71 мільйон хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 148 343 смерті від COVID-19.
Продовжують боротися з хворобою понад 25 мільйонів людей.
Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший.
Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, 14 січня нарешті змогла прибути до Китаю.
Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.
За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.
VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.
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