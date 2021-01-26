За минулу добу зареєстровано понад 400 тисяч заражень COVID-19 Суспільство | 26-01-2021, 08:37 0 104 Станом на 26 січня у світі зареєстровано понад 100 мільйонів випадків COVID-19, зокрема 409 тисяч за минулу добу.



Джерело: сайт Worldometers



Деталі: У світі за останню добу також підтверджено 409 424 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 137 329 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.



У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Франція та Португалія. Україна зараз на 10-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 24-му місці.



Наразі всього в світі діагностовано 100,1 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 71 мільйон хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 148 343 смерті від COVID-19.



Продовжують боротися з хворобою понад 25 мільйонів людей.



Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший.



Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка буде досліджувати походження пандемії COVID-19, 14 січня нарешті змогла прибути до Китаю.



Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.



За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.



VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.