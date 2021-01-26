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Мінфін США вперше очолила жінка
|Суспільство | 26-01-2021, 08:41
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|Сенат США затвердив висунуту новообраним президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Єллен на посаду керівника Міністерства фінансів.
Джерело: Reuters
Деталі: 74-річна Єллен стала першою жінкою-міністром фінансів США, за її кандидатуру проголосували більшість сенаторів.
Довідка: При президентові Бараку Обамі Єллен була главою Федеральної резервної системи США (перша жінка на цій посаді).
У 2016 році Дженет Єллен увійшла в першу десятку найвпливовіших людей у фінансовому світі.
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