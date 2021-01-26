Мінфін США вперше очолила жінка Суспільство | 26-01-2021, 08:41 0 103 Сенат США затвердив висунуту новообраним президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Єллен на посаду керівника Міністерства фінансів.



Джерело: Reuters



Деталі: 74-річна Єллен стала першою жінкою-міністром фінансів США, за її кандидатуру проголосували більшість сенаторів.



Довідка: При президентові Бараку Обамі Єллен була главою Федеральної резервної системи США (перша жінка на цій посаді).



У 2016 році Дженет Єллен увійшла в першу десятку найвпливовіших людей у фінансовому світі.