Війська Росії на Донбасі обстріляли українські позиції з протитанкового ракетного комплексу Суспільство | 26-01-2021, 08:46 0 99 Збройні формування Російської Федерації на сході України відкривали вогонь по українським позиціям з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, та великокаліберних кулеметів.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Протягом минулої доби, 25 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Південного збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь зі зброї різних видів – мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Поблизу населеного пункту Хутір Вільний, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів отримав поранення один український воїн. Військовослужбовця оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Тарамчука противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї та Павлополя окупанти використали проти наших захисників стрілецьку зброю, а неподалік Водяного – ще й підствольний гранатомет.



На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".



Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.