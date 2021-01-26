Кількість померлих від COVID в Україні перевищила 22 тисячі Суспільство | 26-01-2021, 08:49 0 134 МОЗ заявляє, що в Україні за добу 25 січня виявили 2 779 нових випадків COVID-19, госпіталізували 891 хворого, не змогли врятувати 133 пацієнтів, а одужали від коронавірусної хвороби 12 538 осіб.



Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook



Деталі: За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 197 107 осіб, із них одужали 965 835 осіб, а летальних випадків – 22 057.



Серед нових хворих 95 дітей та 175 медпрацівників.



Найбільше підтверджених випадків у понеділок зареєстрували у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.



За минулу добу в Україні зробил 32 030 тестувань (методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441). З березня методом ПЛР проведено 6 125 257 тестувань.



