Прикордонники затримали серба який хотів незаконно потрапити у ЄС Суспільство | 26-01-2021, 08:50 0 126



Іноземця, який мав намір нелегально потрапити до Польщі, затримав прикордонний наряд відділу «Шегині» Львівського прикордонного загону.

Незнайомця, який з’явився у прикордонні та прямував в бік кордону з Польщею по залізничній колії помітили військовослужбовці. Група реагування одразу затримала чоловіка. Затриманий виявився громадянином Сербії, який мав з собою документи. Іноземця доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття відносно порушника правового рішення та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Також прикордонникам стало відомо, що чоловік мав намір потрапити поза пунктом пропуску в одну з країн ЄС.

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