Податкова знижка за витратами на запобігання поширенню коронавірусної хвороби Суспільство | 26-01-2021, 13:46 0 126



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що за результатами 2020 року, при реалізації права на податкову знижку сума коштів або вартість лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів тощо, які добровільно перераховані (передані) громадським об’єднанням, благодійним організаціям, закладам охорони здоров’я, тощо, включається до податкової знижки у повному обсязі.



При цьому, перелік товарів (в т.ч. лікарських засобів, медичних виробів, тощо), витрати на які включатимуться до податкової знижки, визначається Кабінетом Міністрів України.





