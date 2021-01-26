До 1 лютого громади повинні подати в податкову перелік орендарів, з якими укладено договори оренди на поточний рік, – експерт Суспільство | 26-01-2021, 14:03 0 88

Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди на поточний рік. Про це поінформував консультант з бюджетних питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Андріян Фітьо.



Як зазначив Андріян Фітьо, надходження плати за землю є одним із базових для місцевих бюджетів. На основі отриманих даних, податкова здійснить нарахування сум, які орендарі повинні сплатити до бюджетів громад.



За його словами, «платниками плати за землю у частині орендної плати, передбаченої ст. 288 ПКУ, є суб’єкти господарювання та фізособи-громадяни, які уклали з органом місцевого самоврядування договір оренди земельної ділянки державної та комунальної власності».



Відтак важливо звернути увагу посадових осіб органів місцевого самоврядування на своєчасну подачу до фіскальних органів переліку орендарів таких земельних ділянок. Крім того, розпорядники земель державної та комунальної власності мають інформувати про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.



Форма надання такої інформації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2015 р. №783, що зареєстрований Міністерством юстиції України 01.10.2015 р. за №117/27616.



«Вона передбачає відображення даних про надані в оренду земельні ділянки державної і комунальної власності в розрізі кожної ділянки із зазначенням їх кадастрових номерів, площ, цільового призначення земель, місцезнаходження, а також даних про розмір орендної плати, реквізитів договорів оренди та їх державну реєстрацію, відомостей про орендодавців та орендарів», – зазначив Андріян Фітьо.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ



