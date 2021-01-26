Про електронні сервіси та адміністративні послуги, надані протягом 2020 року Західним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків Суспільство | 26-01-2021, 15:09 0 59

Протягом січня-грудня 2020 року до Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків надійшло та опрацьовано 3552 звернення платників податків щодо надання інформаційних та консультаційних послуг, звірок, повідомлень, тощо.

У тому числі, за результатами проведеної роботи, надано адміністративних послуг, зокрема:

Зареєстровано 2066 книг обліку розрахункових операцій, 666 реєстраторів розрахункових операцій та 102 розрахункові книги;

видано 573 довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, 97 довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), 48 довідок підтвердження статусу податкового резидента України.

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що Реєстр великих платників податків на 2021р затверджено наказом ДПС України від 25.09.2020 № 520 (із змінами, внесеними наказом ДПС від 22.12.2020 № 745) розміщено за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/435255.html.

Дізнатися про закріплення координаторів платники можуть за посиланням: https://officevp.tax.gov.ua/okremi-storinki/arhiv/283065.html.

Реквізити бюджетних рахунків, відкритих у Казначействі, оприлюднено на офіційному сайті ДПС у розділі «Бюджетні рахунки» (http://officevp.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/).

Також, нагадуємо, що для зручності платників податків на офіційному веб-порталі ДПС України працює модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС. За допомогою сервісу, не покидаючи свого робочого місця, можна: ознайомитись з останніми новинами; скористатися інформацією з реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності; роздрукувати бланки податкової звітності; заповнити Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і додатки до неї, перерахувати суми внесені до Декларації, завантажити на ПК та роздрукувати; отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників; переглянути облікові дані платника; переглянути звітність; вести звітність; переглядати вхідні/вихідні документи; вести листування з ДПС; подавати заяви, запити для отримання інформації; переглядати стан розрахунків з бюджетом; за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі; зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних (для платників ПДВ); увійти до системи електронного адміністрування ПДВ та системи «Електронного адміністрування реалізації пального» (для платників акцизного податку з реалізації пального).



