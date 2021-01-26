З 1 січня 2021 року відкриваються нові бюджетні рахунки для сплати податків Суспільство | 26-01-2021, 15:10 0 64

З 1 січня 2021 року вводяться в дію нові бюджетні рахунки для сплати податків.

Інформація щодо реквізитів бюджетних рахунків розміщена на субсайтах територіальних органів ДПС в рубриці «Бюджетні рахунки», а також в Центрах обслуговування платників.

Звертаємо увагу, що кошти, сплачені платниками на старі бюджетні рахунки, з 1 січня 2021 року не будуть зараховуватися Казначейством до бюджету та повертатимуться платникам як нез’ясовані платежі.

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Запровадження єдиного рахунку для сплати податків

З 1 січня 2021 року запроваджується єдиний рахунок для сплати податків. Щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити три простих кроки.

Перший – через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001.

Другий – отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

Третій – надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.

Платники, які не подали Повідомлення за формою J/F 1307001, продовжують сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні/не бюджетні рахунки.

Звертаємо увагу, що відмовитися від використання єдиного рахунку можна буде з 1 січня наступного календарного року.



ГУ ДПС у Львівській області нагадує:

заява на реєстрацію платника ПДВ подається лише в електронному вигляді

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2020 №629, внесено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (далі – Положення).

Змінами до Положення забезпечено реалізацію норм Закону України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон №466), що спрощують існуючі процедури реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ.

Так, із Положення виключено норму щодо можливості подання реєстраційної заяви платника ПДВ (далі – Заява) особисто фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи до контролюючого органу. Будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію платником ПДВ, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) Заяву засобами електронного зв’язку в електронній формі. Іншого способу подачі Заяви не передбачено.

Новостворені суб’єкти господарювання замість подання державному реєстратору Заяви про добровільну реєстрацію платником ПДВ (як додатка до заяви про державну реєстрацію) можуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватись як платник ПДВ під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи-підприємця шляхом заповнення відповідного розділу про обрання системи оподаткування у заяві про державну реєстрацію.

Приведено у відповідність до Закону №466 строк подачі Заяви при добровільній реєстрації платником ПДВ, а також у разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку – не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ (замість 20 календарних днів до початку податкового періоду).

Встановлено правила листування контролюючих органів із суб’єктами господарювання за результатами розгляду Заяв залежно від обраного суб’єктами господарювання способу взаємодії з контролюючими органами.

Скасовано особливості реєстрації платником ПДВ юридичної особи, утвореної шляхом перетворення, залежно від дати державної реєстрації такої особи. Тобто не залежно від дати державної реєстрації особи, утвореної шляхом перетворення, якщо така особа бажає здійснити перереєстрацію, то вона протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, подає до контролюючого органу Заяву з позначкою «Перереєстрація».

Спрощено процедури перереєстрації платників ПДВ. Запроваджено автоматизовану процедуру анулювання реєстрації платника ПДВ за відповідних умов, що виключає вплив людського фактора при прийнятті управлінського рішення щодо такого анулювання.

Водночас інформуємо про те, що доопрацьовується програмне забезпечення щодо ведення реєстру платників ПДВ у частині автоматичної перереєстрації платників ПДВ та автоматичного анулювання реєстрації платників ПДВ на підставі відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру та даних реєстру платників єдиного податку. До реалізації технічної можливості програмного забезпечення здійснювати зазначені процедури в автоматичному режимі будуть застосовуватися наявні процедури щодо ведення реєстру платників ПДВ.



Вивчаємо Закон № 466:

про зміни щодо повернення помилково сплачених коштів

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що законом України від 16 січня 2020 року № 466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема до ст. 43, яка передбачає умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені.

Так, відповідно до нової редакції п. 43.3 ст. 43 ПКУ обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1 095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені.

Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені (далі – Заява) у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (п. 43.4 ст. 43 ПКУ).

Інші напрямки повернення платнику податків помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені ПКУ не визначені.

Пунктом 43.41ст. 43 ПКУ встановлено, що у разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника ПДВ у Системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) у порядку, визначеному п. 2001.5 ст. 2001 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника у СЕА ПДВ, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

Також Законом № 466 пункт 43.41 ст. 43 ПКУ доповнено новим абзацом, відповідно до якого повернення у випадках, визначених законодавством, сум ПДВ, контроль за справлянням яких покладено на контролюючий орган, визначений п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ, при ввезенні товарів на митну територію України здійснюється в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент оформлення митної декларації/аркуша коригування, на підставі яких здійснюватиметься таке повернення.



До уваги фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку

З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (1 320000 грн), незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.



До уваги фізичних осіб - підприємців – платників єдиного податку

першої групи!

Фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої групи звільнені від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року (крім випадків порушення такими платниками встановлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України умов застосування першої групи платників єдиного податку).

Тобто, у вказаних періодах податкові органи не будуть здійснювати нарахування єдиного податку для зареєстрованих фізичних осіб – підприємців - платників єдиного податку першої групи.

При цьому ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку, встановлені у порядку, визначеному п. 293.2 ст. 293 ПКУ, за такі періоди не застосовуються (п. 529 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).



До уваги фізичних осіб - підприємців – платників єдиного податку першої – третьої груп!

З 1 січня 2021 року згідно з п.296.1 ст. 296 Податкового кодексу України для фізичних осіб - підприємців – платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, передбачено ведення обліку у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.

Для фізичних осіб - підприємців – платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, передбачено ведення обліку у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів та витрат.

При цьому визначено, що облік доходів і витрат може вестися за власним рішенням платників єдиного податку в паперовому та/або електронному вигляді в довільній формі.

Водночас зазначаємо, що за бажанням платники першої – третьої груп єдиного податку можуть продовжувати вести облік доходів у книгах за попередньо визначеними формами.

Одночасно повідомляємо, що, з 01.01.2021 скасовано реєстрацію книг у контролюючих органах на підставі змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада № 728 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 579», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України № 1240/35523 від 11 грудня 2020 року.



Нова редакція форми № 1ДФ

Головне управління ДПС у Львівській області інформує про набрання чинності з 01.01.2021 наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» (далі – Наказ № 773).

Даним документом викладено у новій редакції:

► форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Тепер він включає в себе зміст звіту з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок);

► Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Нова звітність подаватиметься щоквартально.

Наказом № 773 передбачено, що вперше подавати новий податковий розрахунок за ф. № 1 ДФ слід за І квартал 2021 року. Оновлена форма отримала назву «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

Наказ № 773 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 28.12.2020 № 101.

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