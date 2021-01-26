Оновлено навчальні модулі з роз’ясненнями щодо застосування РРО (ПРРО) Суспільство | 26-01-2021, 15:12 0 55

Державною податковою службою оновлено навчальні модулі з роз’ясненнями для суб’єктів господарювання та громадян чинних норм законодавства щодо застосування РРО (ПРРО).

Вони дозволяють користувачам уникнути помилок при застосуванні РРО (ПРРО) та невірного тлумачення законодавчих норм.

У модулях висвітлені відповіді на питання:

- Хто застосовує РРО?

- Хто НЕ застосовує РРО?

- Хто застосовує РРО у ФОП?

- Коли застосовується РРО у ФОП?

- Як проводяться розрахунки?

- Особливості торгівлі через Інтернет.

- Яка відповідальність за порушення при застосуванні РРО?

- Які переваги застосування РРО?

Ознайомитися з оновленими навчальними модулями можна тут. https://poltava.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/447243.html



Стартувала деклараційна кампанія - 2021

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що з початком 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2020 році.

Нагадуємо, що декларування доходів - це конституційний обов’язок громадян: част.2 ст.67 Конституції України передбачено, що усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Граничні строки подання декларації:

- протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року декларацію мають подати ФОП які перебувають на загальній системі оподаткування. Останнім днем подання декларації для них є 09.02.2021 року.

Такі ФОП у декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України, та іноземні доходи;

- громадяни, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію, і особи, які проводять незалежну професійну діяльність, подають декларацію до 1 травня року, що настає за звітним. Останнім днем подання декларації для них є 30.04.2021 року;

- фізичні особи-платники податків-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду;

- з метою реалізації права на податкову знижку декларація подається по 31 грудня включно року, що настає за звітним. Останнім днем подання декларації є 31.12.2021 року.

Якщо останній день строку подання Декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

За вибором платника податку декларацію можна подати в один з таких способів:

- особисто за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення - зробити це необхідно за п’ять днів до закінчення граничного строку;

- в електронному вигляді - через Електронний кабінет платника.

На офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» створено електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи» - цей сервіс дає змогу заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для отримання податкової знижки.

Граничним терміном вважається остання година дня, в якому спливає строк подання.

У разі проживання не за місцем реєстрації, подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи слід до контролюючого органу за місцем реєстрації (прописки). Якщо громадянин знявся з реєстрації за попередньою адресою та ще не зареєструвався на момент подачі декларації за іншою, декларацію слід подати до територіального органу ДФС за попередньою податковою адресою.

Нагадуємо, що обов’язок подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у громадян, які протягом 2020 року отримували:

- доходи не від податкових агентів, тобто, від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи (не є підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність) - це доходи від надання в оренду власного рухомого або нерухомого майна, продажу власного майна, надання платних послуг (репетитор, гувернантка, прибиральниця), тощо;

- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;

- іноземні доходи;

- спадщину чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

Про порядок та терміни реєстрації ПРРО

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що під час реєстрації кожному ПРРО фіскальним сервером ДПС (далі – фіскальний сервер) автоматично формується та присвоюється фіскальний номер.

Фіскальний номер ПРРО становить унікальний числовий порядковий номер реєстраційного запису в Реєстрі ПРРО, відповідно до алгоритму його формування.

Фіскальний номер ПРРО не змінюється у разі перереєстрації ПРРО, внесенні змін у дані про ПРРО і зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.

Для реєстрації ПРРО складається Заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО (далі – реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО) (J/F 1316602) (додаток 1 до Порядку № 317). Реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів подається до фіскального сервера засобами Електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)) або засобами телекомунікацій.

Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО. Про результати обробки реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, суб’єкту господарювання надається або направляється інформація засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій:

- у день отримання реєстраційної заяви за ф. № 1-ПРРО, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО, надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня);

- не пізніше наступного робочого дня, якщо реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО надійшла після 16.00 робочого (операційного дня).

Така інформація направляється у вигляді першої квитанції або першої та другої квитанцій згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами.

Платні послуги у сфері охорони здоров’я,

для яких обов’язкове застосування РРО

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку, які здійснюють надання платних послуг у сфері охорони здоров’я, зобов’язані з 1 січня 2021 року застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні РРО. Це визначено абзацом четвертим пункту 61 підрозділу 10 розділу XX «Інші перехідні положення» Податкового кодексу України.

Так, платні послуги у сфері охорони здоров’я, які можуть надавати фізичні особи – підприємці, визначає Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із змінами та доповненнями. Цією класифікацією визначено розділ за кодом 86 «Охорона здоров’я», який поділяється на групи: 86.1 «Діяльність лікарняних закладів»; 86.2 «Медична та стоматологічна практика»; 86.9 «Інша діяльність у сфері охорони здоров’я».

Зазначений розділ включає лікарні широкого профілю та спеціалізовані лікарні короткочасного або тривалого перебування пацієнтів, санаторії, профілакторії, будинки для людей похилого віку з медичним обслуговуванням, психіатричні лікарні, установи для осіб з розумовими вадами, реабілітаційні центри, лепрозорії та інші установи охорони здоров’я, що мають необхідну матеріальну базу та проводять діагностичне та медичне лікування пацієнтів, які страждають різними захворюваннями.

Також до цього розділу відносяться медичні консультації та лікування в області загальної та спеціалізованої медицини як лікарями загального напряму, так і медичними спеціалістами та хірургами; стоматологічні послуги загального та спеціалізованого характеру, послуги ортодонтів.

Крім того, цей розділ включає оздоровчі заходи, які виконують не лікарні або практикуючі лікарі, а парамедичний персонал, який законно здійснює таку діяльність.



Сімейним лікарям про РРО

ГУ ДПС у Львівській області інформує про порядок застосування РРО такою категорією платників як сімейні лікарі. З 1 січня 2021, відповідно до вимог Податкового кодексу України, при проведенні розрахункових операцій за надані платні послуги у сфері охорони здоров'я, в обов’язковому порядку мають застосовуватися реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Разом з тим, статтею 9 Закону України «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР (із змінами) передбачено, що РРО/ПРРО не застосовується у разі здійснення розрахунків за надані платні послуги у сфері охорони здоров'я у безготівковій формі (з рахунку на рахунок), через банківські установи, та виключно через сервіси переказу коштів або за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування.

Тож отримання сімейним лікарем коштів на власний рахунок не потребує проведення такої операції через РРО або ПРРО.



З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року РРО та/або ПРРО не застосовуються платниками єдиного податку II-IV груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.



Стартувала деклараційна кампанія – 2021

Про актуальні питання компанії декларування - 2021 в інтерв’ю розповів начальник Львівської ДПІ Андрій Зубрицький.

Декларування доходів - це конституційний обов’язок громадян: частиною2 ст.67 Конституції України передбачено, що усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. З 1 січня 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2020 році.

Які види доходів зобов’язані задекларувати громадяни?

Обов’язок подати Податкову декларацію про майновий стан і доходи виникає у громадян, які протягом 2020 року отримували:

- доходи не від податкових агентів, тобто, від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи (не є підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність) - це доходи від надання в оренду власного рухомого або нерухомого майна, продажу власного майна, надання платних послуг (репетитор, гувернантка, прибиральниця), тощо;

- доходи, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;

- іноземні доходи;

- спадщину чи подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

Куди слід подавати декларацію?

У разі проживання не за місцем реєстрації, подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи слід до контролюючого органу за місцем реєстрації (прописки). Якщо громадянин знявся з реєстрації за попередньою адресою та ще не зареєструвався на момент подачі декларації за іншою, декларацію слід подати до територіального органу ДПС за попередньою податковою адресою.

Яким способом платники податків можуть подати декларацію?

Платники податків можуть подати декларацію в один з таких способів:

- особисто за місцем своєї податкової адреси або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення - зробити це необхідно за п’ять днів до закінчення граничного строку;

- в електронному вигляді - через Електронний кабінет платника.

На офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» створено електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». Цей сервіс дає змогу заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для отримання податкової знижки.

Граничним терміном вважається остання година дня, в якому спливає строк подання.

Які граничні строки подання декларації?

Декларація подається:

- громадяни, які зобов’язані згідно з ПКУ подати податкову декларацію, і особи, які проводять незалежну професійну діяльність, подають декларацію до 1 травня року, що настає за звітним. Останнім днем подання декларації для них є 30.04.2021 року;

- ФОП які перебувають на загальній системі оподаткування у декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України, та іноземні доходи. Останнім днем подання декларації для них є 09.02.2021 року. (термін поданняї декларації- протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року)

- фізичні особи-платники податків-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду;

- з метою реалізації права на податкову знижку декларація подається по 31 грудня включно року, що настає за звітним. Останнім днем подання декларації є 31.12.2021 року.

Якщо останній день строку подання Декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Яка відповідальність за несвоєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи

Відповідно до п. 179.1 ст. 179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку на доходи фізичних осіб зобов’язаний подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи відповідно до норм ПКУ.

Статтею 111 ПКУ визначено, що за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова, адміністративна та кримінальна. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Так, несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ст. 120 ПКУ).

Крім того, відповідно до ст. 164¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, наведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



