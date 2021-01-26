Хуліганство у центрі Львова – судитимуть поліцейських Суспільство | 26-01-2021, 15:12 0 296



Львівською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно трьох патрульних поліцейських, яким інкримінують хуліганство (ч. 2 ст. 296 КК України).

Як ми повідомляли раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=284835&fp=101), троє працівників поліції напідпитку у позаробочий час, перебуваючи на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту заподіяли тілесні ушкодження двом раніше невідомим їм чоловікам – волонтерам АТО.

На це час, обвинувачені звільнені з правоохоронних органів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури