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Хуліганство у центрі Львова – судитимуть поліцейських
|Суспільство | 26-01-2021, 15:12
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Львівською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно трьох патрульних поліцейських, яким інкримінують хуліганство (ч. 2 ст. 296 КК України).
Як ми повідомляли раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=284835&fp=101), троє працівників поліції напідпитку у позаробочий час, перебуваючи на проспекті Свободи, грубо порушуючи громадський порядок, під час раптового конфлікту заподіяли тілесні ушкодження двом раніше невідомим їм чоловікам – волонтерам АТО.
На це час, обвинувачені звільнені з правоохоронних органів.
Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.
Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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