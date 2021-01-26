Перший випадок зараження хантавірусом на Львівщині Суспільство | 26-01-2021, 15:17 0 84



У 40-річного мешканця Дрогобицького району Львівської області виявили інфекційне вірусне захворювання, що зазвичай спостерігається у гризунів. Про це повідомила головна епідеміологиня Львівської області, директорка Львівської обласної інфекційної лікарні, Наталія Іванченко-Тімко. За її словами, пацієнт мав прямий контакт з гризунами та внаслідок цього, у нього виникли такі прояви хвороби, як підвищення температури тіла (38,5 до 39 градусів), болі в животі та в поперековій ділянці, спостерігалося зменшення кількості виділення сечі. З такими скаргами пацієнт 11-го грудня звернувся за медичною допомогою, та був скерований у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню, де був госпіталізований. Лікарі провели діагностику, не враховуючи інші хвороби, які можуть перебігати з такими проявами. Для того, щоб з'ясувати, яка саме інфекція уразила хворого, його біологічний матеріал було скеровано у вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України. За результатами аналізів стало відомо, що у пацієнта виявили хантавірус, що супроводжувався діагнозом: геморагічна гарячка з нирковим синдромом. Чоловік спершу перебував на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні, потім його скерували до обласної лікарні, звідки вже із покращенням стану був виписаний додому. Випадок трапився 11- го грудня, відповідно, в кінці року лікарі дізналися про геморогічну гарячку. Нагадаємо, що хантавірус або ортохантавірус частіше зустрічається у гризунів, а у людей викликає геморагічну гарячку з нирковим синдромом. Хвороба вражає нирки і викликає кровоточивість слизової оболонки та шкіри. Схильність до зараження хантавірусом не залежить від віку або статі людини. Одужання відбувається поступово та займає від трьох до шести місяців. Смертність від цього захворювання висока і становить близько 12%. Минулого року у Китаї вперше зафіксували смертельний випадок від зараження хантавірусом. В автобусі, що прямував до Шаньдуна, помер житель провінції Юньнань.









