Зручні БОТИ – комфортні мандрівки Суспільство | 26-01-2021, 15:27 0 76



Державна прикордонна служба щоденно забезпечує безпеку та безперервний перетин державного кордону в’їзду та виїзду з країни десятків, сотень тисяч громадян.



Аби подорожі ставали ще зручнішими та комфортнішими, Держприкордонслужба прикладає максимум зусиль та впроваджує все нові й нові технології. І вже поряд з постійно оновленою на сайті ДПСУ інформацією (рубрики «ПЕРЕТИН КОРДОНУ/КПВВ», «КОРДОН ОНЛАЙ», «ІНТЕРАКТИВНА МАПА» тощо) та колцентром «ДОВІРА», який працює 24/7, Ви можете отримати відповідь на будь-яке питання з прикордонної тематики й за допомогою віртуальних помічників, так званих ЧАТ-БОТІВ. Такі помічники не тільки допомагають розвантажити той же колцентр «ДОВІРА», лінії якого нерідко перевантажені, а й дають можливість ще швидше та комфортніше отримати необхідну інформацію.



Нині в прикордонному відомстві є два таких помічники. Від серпня 2020 року НА САЙТІ ДПСУ https://dpsu.gov.ua/ запущено ЧАТ-БОТ, за допомогою якого також можна знайти відповіді на найбільш актуальні прикордонні питання. Сервіс показав свою затребуваність. Послугами інтерактивного помічника активно почали користуватися десятки тисяч користувачів. А вже у листопаді минулого року новий ЧАТ-БОТ з прикордонних питань запрацював і у TELEGRAM.



БОТ «ІРА» – таке ім’я отримала ця віртуальна помічниця, завжди готова дати відповіді на переважну більшість Ваших запитань, що стосуються перетинання державного кордону України. Щоб знайти «ІРУ», починайте вводити в пошуковий рядок в інтерфейсі Telegram слово «довіра» (можна і кирилицею, і латиницею) та обирайте запропонований «dovirabot» із заставкою ідентичною, як у цьому повідомленні, або ж переходьте за посиланням https://t.me/dpsu_assistant_bot



Отож, скориставшись послугами віртуальних помічників, Ви зможете дізнатися про правила перетину кордону, карантинні обмеження, правила оформлення відповідних документів та багато інших відповідей на запитання. Також БОТИ не змусять Вас тривалий час чекати на лінії телефону та допоможуть швидко знайти відповіді у будь-який час доби.



Варто зазначити, що чаб-боти створюють і наші партнери. Так, наприклад, перший такий ресурс для інформування про актуальні правила відвідування усіх країн світу створив портал VisitUkraine.Today. І він вже доступний для користування всіма охочими. Корисний сервіс у Telegram запрацював від 11 січня. Розумний чат-бот містить стислі відповіді на найпоширеніші питання стосовно перетину українського кордону, а також допоможе українським громадянам спланувати безпечну закордонну подорож та дізнатись актуальну інформацію щодо вимог до в’їзду в 196 країн світу. Сервіс доступний трьома мовами – українською, англійською та російською.



Обирайте зручний формат отримання корисної інформації і Ваша подорож буде максимально комфортною та без зайвих клопотів.



