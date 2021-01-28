Поліція встановила особи всіх загиблих у харківській пожежі Суспільство | 27-01-2021, 07:51 0 159 Серед 15 загиблих під час пожежі у приватному пансіонаті у Харкові були 9 жінок та 6 чоловіків.



Джерело: "Суспільне" з посиланням на відділ комунікацій Головного управління Нацполіції Харківщини



Деталі: Наразі встановлені особи всіх загиблих. Зокрема, серед них дев’ять жінок віком від 67 до 85 років та шість чоловіків від 71 до 91 року.



Для поховання тіла загиблих ще не передавали, оскільки тривають експертизи.



Передісторія:



21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа, в якій загинули 15 людей.

За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів. А міністр соцполітики Марина Лазебна запевнила, що в усіх областях перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання людей у них.

Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату.

Орендаря будинку для літніх людей В’ячеслава Кравченка та його дружину Ольгу Кравченко взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.