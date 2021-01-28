У понеділок на Донбасі спостерігачі нарахували більше сотні порушень Суспільство | 27-01-2021, 07:52 0 159 За минулу добу на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 118 порушень режиму припинення вогню.





Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 26 січня



Деталі: Зокрема, у Донецькій області було зафіксовано 62 порушення, хоча добою раніше їх було 17. Як йдеться в звіті, походження чотирьох вибухів в СММ так і не змогли визначити. Водночас, їх більшість зареєстрували біля непідконтрольного уряду населеного пункта Василівка зранку 25 січня.



На Луганщині виявили 56 порушень режиму припинення вогню, а за попередній звітний період – жодного. На цій території спостерігачі не знають про походження 14 вибухів. Проте у звіті вказують, що всі порушення відбувались неподалік Золотого.



Загалом же після 27 липня, коли почали діяти домовленості про припинення вогню, СММ ОБСЄ нарахували не менше 6 889 порушень режиму.