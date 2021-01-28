Після штурму Капітолія обвинувачення отримали щонайменше 150 осіб Суспільство | 27-01-2021, 08:54 0 147 Щонайменше 150 осіб отримали обвинувачення через штурм Капітолія 6 січня.



Джерело: CNN



Деталі: За словами прокурора округа Колумбія, правоохоронці провели масштабне та безпрецедентне розслідування.



Зокрема, причетні до захоплення Конгресу отримали обвинувачення у незаконному проникненні у будівлю із обмеженим доступом та хуліганстві. Також є ті, кому пред’явили крадіжку державної власності, змову, напад на правоохоронців. У міністерстві юстиції також повідомили, що на причетність до подій 6 січня перевіряють понад 400 осіб. Окрім того, у майбутньому очікується арешт більше сотні учасників заворушень.



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Передісторія:



6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.

Трамп став першим президентом в історії США, якому двічі Палата представників оголосила імпічмент.

Члени Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали до Сенату резолюцію про імпічмент експрезидента країни Дональда Трампа.