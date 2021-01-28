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Російські найманці поранили бійця ЗСУ біля Новоолександрівки – ООС

Суспільство | 27-01-2021, 08:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 130 130    
26 січня російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню та поранили бійця Об’єднаних сил.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Ворог відкривав вогонь біля Новоолександрівки з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок прицільного обстрілу українських позицій один військовослужбовець отримав кульове поранення. Пораненому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Окрім того, біля Новозванівки противник застосував в бік наших позицій автоматичний станковий гранатомет.

Також неподалік Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар’їнки противник застосував проти наших воїнів снайперську зброю.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Нагадаємо:

Напередодні в ТКГ повідомили, що близько 19.00 внаслідок обстрілу бойовиків біля Попасної отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України.
Окрім того, 25 січня, внаслідок обстрілу бойовиками позицій Об'єднаних сил в районі Золотого отримав поранення військовослужбовець ЗСУ. Він перебуває у важкому стані.
Через це підгрупа з безпеки у Тристоронній контактній групі зібралася на позачергове засідання.
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