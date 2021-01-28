Вимагання 100 тис дол США – підозрюваних взяли під варту Суспільство | 27-01-2021, 09:09 0 445





Суд розглянув клопотання Львівської обласної прокуратури, визнав обґрунтованими підозри та обрав 2 фігурантам найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Як ми повідомляли раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=287575), упродовж грудня 2020 – січня 2021 років, група осіб, до якої входили жителі Закарпатської та Київської областей, безпідставно вимагала від закарпатського підприємця 100 тис доларів США неіснуючого боргу, погрожуючи застосувати насильство до нього та членів його сім’ї.



Двох вимагачів затримано в Ужгороді «на гарячому» після отримання ними повної суми.



У ході обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено зброю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та грошові кошти.



Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі співробітниками УСБУ у Львівській та Закарпатській областей.



Досудове розслідування триває.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури