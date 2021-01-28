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Ведення обліку фізичними особами-підприємцями

Суспільство | 27-01-2021, 14:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    


Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, що з 01.01.2021 фізичні особи — підприємці платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів, а фізичні особи - підприємці платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів та витрат. При цьому облік доходів і витрат може вестися як в паперовому так і в електронному вигляді.

Враховуючи зміни, які внесені до законодавства, податкові органи рекомендують платникам першої - третьої груп єдиного податку щодо можливості продовження ведення книг обліку та книг обліку і витрат за старими формами.




Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/450220.html
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