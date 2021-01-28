Інтерв’ю начальника Головного управління ДПС у Львівській області Ігоря Комендата з питань декларування доходів громадян у 2021 році Суспільство | 27-01-2021, 14:32 0 89



З 1 січня 2021 року громадяни можуть подавати декларацію про доходи, одержані у 2020 році. Хто зобов’язаний подати декларацію, коли доходи не декларуються, як і коли подавати декларацію, які витрати декларуються для отримання податкової знижки, - на ці питання відповідав Ігор Комендат.











Чи всі доходи декларуються громадянами, коли не слід подавати декларацію?



На загал декларуванню підлягають ті доходи, які не були оподатковані під час їх виплати. Якщо доходи виплачували суб’єкти господарювання – юридичні та фізичні особи – підприємці, то податок з таких доходів вже утримано і перераховано до бюджетів.



Так, наприклад, заробітна плата виплачується найманому працівнику за мінусом податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Причому найманий працівник не несе будь якої відповідальності за правильність обчислення та своєчасність внесення до бюджету податків із заробітної плати податковим агентом. Це стосується і винагороди за цивільно-правовою угодою.



Громадяни надає в оренду власні квартири іншому громадянину і суб’єкту господарювання, - у першому випадку декларація подається, у другому – ні.



Якщо громадянин протягом минулого року отримав спадщину чи подарунок, надавав в оренду нерухоме чи рухоме майно, отримав дохід від продажу майна, інвестиційних активів, надання платних послуг громадянам, іноземні доходи та інші доходи, з яких не утримано податок, то він зобов’язаний подати декларацію за 2020 рік.









Якщо громадянин отримав спадок від близького родича і податок нуль, то декларація теж подається?



Є ряд випадків, коли декларацію можна не подавати - якщо отримано дохід у вигляді спадщини, що оподатковується за нульовою ставкою – від близьких родичів, також від операцій продажу або обміну майна, дарування, що оподатковується за нульовою ставкою, не оподатковується, або з яких податок був сплачений при нотаріальному посвідченні договорів.







Терміни для подання декларацій є різними, то коли ж її слід надати?









Громадяни, які зобов’язані подати декларацію, повинні зробити це до 1 травня 2021 року.



Фізичні особи, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.



Декларацію з метою реалізації права на податкову знижку можна подати протягом року - до 31 грудня 2021 року включно.









Як і куди подається декларація?



Декларація подається за місцем податкової адреси платника.



Вибір способу подання декларації надається платнику. Це може бути і поштове відправлення і особисте подання декларації. Але такі методи є затратними для платника податків – як у часі, так і фінансово.



Ми закликаємо громадян подавати декларацію через Електронний кабінет, з використанням електронного підпису. Це дуже зручно. Електронний кабінет надає багато можливостей платнику податків не лише для подання декларації, а й для самоконтролю нарахованих та сплачених податків.



Крім цього, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» створено електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи» - цей сервіс дає змогу заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді.



Сервіс допомагає платнику з заповненням декларації, мінімізує можливість внесення помилкових даних.



Це також дуже зручно у випадку подання декларації для отримання податкової знижки. У даному сервісі передбачено можливість подання копій первинних документів.









Які основні витрати громадян передбачають одержання податкової знижки?



До витрат які декларуються громадянами з метою отримання податкової знижки належать:



частина суми процентів за користування іпотечним кредитом;



сума коштів сплачених закладам освіти за навчання;



оплата послуг усиновлення дітей;



сума орендної плати для внутрішньопереміщених осіб;



сплата видатків на будівництво чи придбання доступного житла;



сума коштів сплачених за переобладнання автомобіля на газ



страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя.









Детальніше щодо декларування доходів громадян у 2021 році: https://lv.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2021/





