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ГАНЕБНА СПРОБА ТЮТЮНОВИХ КОНТРАБАНДИСТІВ СПРОВОКУВАТИ ПРИКОРДОННИКІВ НА ЗАКАРПАТТІ ЗАЗНАЛА ФІАСКО

Суспільство | 27-01-2021, 14:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    


Протиправні елементи не полишають спроб незаконної наживи від організації брудних оборудок на кордоні.

Такі махінації контрабандистів мають характер чітко спланованих дій, спрямованих на нехтування українським законодавством та несуть відверту загрозу життю військовослужбовців. Зокрема такі дії злочинних угруповань часто фіксуються на ділянці відповідальності Мукачівського загону.

Підпали авто, напади на прикордонні наряди, провокації та перекручування фактів, словесні образи та погрози фізичною розправою і навіть вбивства –далеко не весь перелік методів залякування правоохоронців контрабандистами.

Чергову провокацію злочинних елементів зафіксували цієї ночі прикордонники неподалік від населеного пункту Ділове. Близько 3-ї години ночі, під час виконання завдань з охорони кордону, рух автомобіля, яким їхали співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону, блокували п’ятеро місцевих мешканців. Прикордонники змушені були зупинити авто. В свою чергу провокатори звинуватили правоохоронців у спробі наїзду на них та викликали до місця події співробітників Нацполіції, які й встановили, що жодних спроб наїзду на осіб не було, а виклик поліцейських був фіктивним. На чоловіка, який здійснив виклик складено протокол за ст. 183 КУпАП «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб».

А вже за пів години прикордонний наряд, який ніс службу неподалік від місця блокування оперативників, виявив біля українсько-румунського кордону підготовку до протиправної діяльності. Ймовірно, що квінтет провокаторів у такий спосіб відволікали прикордонників від протизаконних дій своїх поплічників у прикордонні. Наразі ця інформація перевіряється. Що ж до спритника, який здійснив фіктивний виклик, то оцінку його діям вже невдовзі надаватиме суд.
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