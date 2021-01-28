На Львівщині затримали групу нелегалів та організатора їх незаконної подорожі Суспільство | 27-01-2021, 14:41 0 114





Наразі канал переправлення мігрантів через державний кордон України ліквідовано – правопорушників примусово повернуто в країну походження, пособника ув’язнено.

Нещодавно під час патрулювання наряд відділу «Шегині» за кілька сотень метрів від кордону виявив автомобіль «Форд». З авта якраз вийшло троє осіб, які рушили в бік державного кордону. Прикордонники негайно їх затримали.

Згодом з’ясувалося, що пасажири «Форда» та водій – громадяни Туреччини віком від 20 до 42 років. «Інтуристи» пред’явили паспортні документи, втім чітко пояснити мету та маршрут свого прямування не змогли.

Усіх чотирьох затриманих доставили в прикордонний підрозділ для встановлення деталей правопорушення та складання адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП.

Згодом правоохоронці встановили, що 42-річний громадянин Туреччини, водій «Форда», є організатором «подорожі» для своїх краян до країн ЄС.

Днями слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури повідомили організатору, 42-річному іноземцю, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 ККУ. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

На даний час Мостиський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб, з правом внесення застави у розмірі 136 200 гривень. Досудове розслідування триває.



Трьох інших іноземців, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, примусово повернуто в країну походження.

