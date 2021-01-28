Голови громад не хочуть повернення старих районів Суспільство | 27-01-2021, 14:42 0 128

«Потяг з децентралізаційної реформи уже поїхав. І його не зупинити і не розвернути назад», – так голова Ходорівської територіальної громади Олег Коцовський прокоментував подання ряду народних депутатів до Конституційного Суду щодо конституційності постанови Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів.

За словами Олега Коцовського, шляхом укрупнення громад та районів пішла практично уся Європа. І, зокрема, наші сусіди поляки, у яких було 49 воєводств, а залишилося 15.

«Реформа – зроблена нормально. Усі повноваження передано на місця, і людям від цього стало набагато краще. Адже усі питання, які вирішувалися колись в районах, тепер вирішуються в об’єднаній територіальній громаді. У нас є село Вибранівка, до якого від Ходорова 20 кілометрів. Раніше мешканцю цього села, щоби вирішити якесь питання в районі чи отримати якусь довідку, треба було їхати до Ходорова, чекати на автобус, пересідати і їхати до Жидачева. А потім так само назад. В результаті це займало цілий день. Зараз усе можна вирішити у Ходорові за одну годину. А за довідками і їздити не потрібно. Адже наш ЦНАП має віддалені робочі місця», – зазначив Олег Коцовський.

Він також підкреслив, що районна влада була бездіяльною практично усі двадцять п’ять років незалежної України.

«Ніхто не займався утепленням будинків, заміною вікон, дахи протікали, котельні спалювали даремно сотні кілометрів газу. Ми більше зробили на своїй території за 4 роки, коли стали об’єднаною громадою, ніж район зробив за 25 років. То який сенс зараз повертати цей район?» – сказав Олег Коцовський.

Своєю чергою голова Пустомитівської територіальної громади Олег Серняк зазначив, що якщо повернути старі райони з тими ж повноваженнями, то вони дублюватимуть функції територіальної громади. Зрештою, закон не має зворотної дії, а на виконання постанови про нову кількість районів було прийнято багато змін до діючого законодавства. Зокрема, до Бюджетного кодексу України.

«Чи доцільно це робити? Очевидно, що ні. Зрештою, за які кошти існуватиме районна рада? Невже ці кошти відберуть в громад? Такого допускати не можна», – підкреслив Олег Серняк.

Нагадаємо, Конституційний суд України відкрив конституційне провадження щодо конституційності постанови Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів.



