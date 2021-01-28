Камуфляж не замаскував незадекларований товар Суспільство | 27-01-2021, 14:43 0 109



Учора, 26.01.2020, у пункті пропуску «Краківець-Корчова» працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили 80 комплектів камуфляжного одягу.

Громадянин України, мешканець Чернівецької обл., повертався з Республіки Польщі в Україну як водій мікроавтобуса смугою руху «зелений коридор». Так він заявив, що переміщує товари, які не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню або оподаткуванню митними платежами. Однак, посадова особа митниці запропонувала водію пред'явити переміщуваний в мікроавтобусі багаж до митного контролю. І недарма - серед коробок з вживаними речами працівники митниці виявили новий одяг із камуфляжним забарвленням.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України. 80 комплектів камуфляжного одягу, вартість якого буде встановлено додатково, вилучено. Справу скерують до суду.





