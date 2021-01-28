Доброго дня ЗМІ Суспільство | 27-01-2021, 16:23 0 97

Інвентаризація об'єктів постійної лісонасіннєвої бази



На підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства тривають роботи з інвентаризації об'єктів постійної лісонасіннєвої бази.



Завершено роботи з упорядкування лісонасінної бази ДП "Бродівське ЛГ" та ДП «Буське ЛГ».



Так, у Буському лісгоспі проведені польові обстеження і підготовлені практичні рекомендації Національного лісотехнічного університету України (д.с.-г.н., професор кафедри лісових культур НЛТУ України Ю.М. Дебринюк). Виділено: генетичних резерватів - 85 га, плюсових насаджень - 24 га. та 74 га постійних лісонасінних ділянок основних лісотвірних порід. Насінна сировина, що заготовлятиметься на цих об’єктах, буде використана для відтворення лісів майбутнього.



По Бродівському лісгоспу зараховано до об'єктів ПЛНБ: лісонасіннєву плантацію дуба звичайного пл. 5,0 га до архівно-маточної плантації, клонову насінну плантацію сосни звичайної пл. 5,0 га у Підкамінському лісництві; ПЛНД модрини європейської у Бродівському лісництві пл. 2,0га, ПЛНД дуба звичайного у Лагодівському лісництві пл. 2,9 га, ПЛНД сосни звичайної у Лешнівському лісництві пл. 3,5 га.



У цьому році також заплановано провести роботи з інвентаризації об'єктів постійної лісонасіннєвої бази в інших державних лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ.







https://lvivlis.gov.ua/news?id=4550

