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Доброго дня ЗМІ
|Суспільство | 27-01-2021, 16:23
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Інвентаризація об'єктів постійної лісонасіннєвої бази
На підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства тривають роботи з інвентаризації об'єктів постійної лісонасіннєвої бази.
Завершено роботи з упорядкування лісонасінної бази ДП "Бродівське ЛГ" та ДП «Буське ЛГ».
Так, у Буському лісгоспі проведені польові обстеження і підготовлені практичні рекомендації Національного лісотехнічного університету України (д.с.-г.н., професор кафедри лісових культур НЛТУ України Ю.М. Дебринюк). Виділено: генетичних резерватів - 85 га, плюсових насаджень - 24 га. та 74 га постійних лісонасінних ділянок основних лісотвірних порід. Насінна сировина, що заготовлятиметься на цих об’єктах, буде використана для відтворення лісів майбутнього.
По Бродівському лісгоспу зараховано до об'єктів ПЛНБ: лісонасіннєву плантацію дуба звичайного пл. 5,0 га до архівно-маточної плантації, клонову насінну плантацію сосни звичайної пл. 5,0 га у Підкамінському лісництві; ПЛНД модрини європейської у Бродівському лісництві пл. 2,0га, ПЛНД дуба звичайного у Лагодівському лісництві пл. 2,9 га, ПЛНД сосни звичайної у Лешнівському лісництві пл. 3,5 га.
У цьому році також заплановано провести роботи з інвентаризації об'єктів постійної лісонасіннєвої бази в інших державних лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ.
https://lvivlis.gov.ua/news?id=4550
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