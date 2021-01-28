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При безготівкових розрахунках РРО не застосовується
|Суспільство | 27-01-2021, 16:25
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у разі здійснення розрахунків у безготівковій формі реєстратори розрахункових операцій не застосовуються.
Якщо покупець в банківській установі сплатив на рахунок продавця кошти за товар чи послугу, зокрема, і готівкою через касу банку, то такий платіж не проводиться через РРО.
Якщо ФОП на єдиному податку приймає оплату через інтернет-еквайринг із застосування платіжних карт за допомогою платіжних систем, він зобов’язаний використовувати РРО.
Слід звернути увагу, що попри те, що НБУ у своєму роз’ясненні відносить розрахунки за допомогою картки до безготівкових, це не звільняє платника податку від застосування РРО, так як відповідно до Закону №265РРО застосовується при розрахункових операціях, які є - прийманням від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг).
Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/449416.html
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