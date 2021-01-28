У «Краківці» виявили понад 4,5 тисячі монет та банкнотів Суспільство | 27-01-2021, 17:14 0 109





Виявлені предмети можуть становити культурну та історичну цінність.

У пункті пропуску «Краківець», що на кордоні з Польщею, під час огляду мікроавтобуса марки «Рено», прикордонники Львівського загону спільно зі співробітниками СБУ та ДМСУ виявили монети та купюри різних країн, років випуску та номіналу, медалі і старовинні годинники.



Усі ці предмети виявили в авто, що прямувало на в’їзд в Україну під керуванням 36-річного українця.



Загалом правоохоронці виявили 2025 монет різних номіналів та виробників, біжутерію (шпильки, браслети, намиста) у кількості – 140 шт., 8 старовинних наручних та кишенькових годинників, а також більше 2400 банкнот різних країн та номіналів та 215 монет у футлярах.



Ці предмети можуть становити культурну та історичну цінність. Наразі увесь крам передали працівникам митниці для подальшого прийняття правового рішення та проведення експертизи.

