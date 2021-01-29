Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019 Суспільство | 28-01-2021, 07:53 0 157 У 2020 році від рук російських окупантів на Донбасі загинуло 50 українських військових, ще 339 отримали поранення. Водночас за 2019 рік та січень 2020 життя через російську агресію віддали 132 бійці, а 716 захисників зазнали поранень.



Джерело: заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, цитує "Укрінформ"



Пряма мова: "У 2020 році агресивні дії Росії на Донбасі забрали життя 50 українських захисників, ще 339 отримали поранення".



Деталі: За словами дипломата, з початку 2021 року війна забрала життя двох військових ЗСУ, поранення отримали троє осіб.



Чому це важливо: Незважаючи на мирні домовленості, кожного дня в штабі ООС звітують про порушення режиму припинення вогню. Зокрема, лише за цьому тижні на Донбасі поранення отримали як мінімум троє військових: біля Новоолександрівки, Попасної та районі Золотого. Також 21 січня окупанти застрелили українського морпіха.



Нагадаємо:



За інформацією Офісу генпрокурора, упродовж 2019 року та в січні 2020 року внаслідок російської збройної агресії на Донбасі загинуло 132 українських військовослужбовці, 716 отримали тяжкі поранення. За кожним фактом загибелі відкрито провадження.

22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню з 27 липня.