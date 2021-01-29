ООС: ворог 10 разів відкривав вогонь по українських позиціях Суспільство | 28-01-2021, 08:55 0 153 27 січня окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Минулося без втрат.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Біля Павлополя найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.



Неподалік Богданівки ворог застосував проти наших воїнів станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Окрім того, було зафіксовано кілька пострілів зі снайперської зброї.



Також у передмісті Мар’їнки та Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Водяного, що на Приазов’ї - ще й з підствольного гранатомета.



Під ворожем вогнем також перебували захисники біля Зайцево. Там збройні формування РФ використовували автоматичний станковий гранатомет, а біля Луганського – станковий протитанковий гранатомет.



На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.



Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.



Від початку поточної доби вздовж всієї лінії розмежування порушень перемир’я не зафіксовано.