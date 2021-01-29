Про порядок та терміни реєстрації ПРРО Суспільство | 28-01-2021, 15:06 0 83

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що під час реєстрації кожному ПРРО фіскальним сервером ДПС (далі – фіскальний сервер) автоматично формується та присвоюється фіскальний номер.

Фіскальний номер ПРРО не змінюється у разі перереєстрації ПРРО, внесенні змін у дані про ПРРО і зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.



Для реєстрації ПРРО складається Заява, яка подається до фіскального сервера засобами Електронного кабінету або засобами телекомунікацій.



Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка реєстраційної заяви, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО.







Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/450420.html