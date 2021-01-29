70 тис грн за безперешкодний відпуск деревини – затримано керівника одного з лісгоспів Львівщини Суспільство | 28-01-2021, 15:11 0 91



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затримано керівника одного з лісових господарств Львівської обласної ради під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



За даними слідства, посадовець розробив злочинну «схему» вимагання та одержання коштів за відпуск деревини без офіційної оплати та документального оформлення. Він вимагав від місцевого мешканця 70 тис грн за сприяння у безперешкодному відпуску 100 м куб лісопродукції.



Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання ним останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 42 тис грн, яку вилучено. Раніше було задокументовано два факти отримання посадовцем коштів на загальну суму 28 тис грн.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.



Протиправну діяльність викрито прокуратурою спільно зі слідчими СУ ГУ НП у Львівській області за матеріалами УСР у Львівській області ДСР НП України.



Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури