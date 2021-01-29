Майже 3 млн гривень сплачено до бюджету фінансових санкцій за порушення податкового законодавства Суспільство | 28-01-2021, 15:13 0 127

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, за час запровадження карантину (з березня по 31.12.2020 року) проведено 626 фактичних перевірок, застосовано фінансових санкцій на суму понад 13 млн грн, з яких узгоджено майже 8 млн грн, сплачено до бюджету фінансових санкцій майже 3 млн гривень.



