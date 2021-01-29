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Повідомлено про підозру директорці банку за заволодіння 30 тис доларів США
|Суспільство | 28-01-2021, 15:15
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, спільно зі слідчими СУ ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу спецпідрозділу ГВ БКОЗ СБУ у Львівській області, в межах кримінального провадження за фактом заволодіння коштами банку в особливого великих розмірах, повідомлено про підозру працівниці банківської установи (ч. 5 ст.191 КК України).
Встановлено, що жінка, працюючи директором відділення одного з комерційних банків, шляхом доступу до автоматизованої системи банку та підроблених фінансових документів, заволоділа близько 30 тис доларів США, шляхом їх переказу на карткові рахунки громадян, відкритих без їх відома, які у подальшому зняла готівкою.
У зв’язку із перетином службовою особою кордону з Республікою Польща, повідомлення про підозру вручено її родичу.
На цей час вживаються заходи з метою оголошення підозрюваної в міжнародний розшук.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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