Повідомлено про підозру директорці банку за заволодіння 30 тис доларів США Суспільство | 28-01-2021, 15:15 0 96



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, спільно зі слідчими СУ ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу спецпідрозділу ГВ БКОЗ СБУ у Львівській області, в межах кримінального провадження за фактом заволодіння коштами банку в особливого великих розмірах, повідомлено про підозру працівниці банківської установи (ч. 5 ст.191 КК України).



Встановлено, що жінка, працюючи директором відділення одного з комерційних банків, шляхом доступу до автоматизованої системи банку та підроблених фінансових документів, заволоділа близько 30 тис доларів США, шляхом їх переказу на карткові рахунки громадян, відкритих без їх відома, які у подальшому зняла готівкою.



У зв’язку із перетином службовою особою кордону з Республікою Польща, повідомлення про підозру вручено її родичу.



На цей час вживаються заходи з метою оголошення підозрюваної в міжнародний розшук.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури