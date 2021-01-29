ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ НАМАГАВСЯ ВИЇХАТИ В РУМУНІЮ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 28-01-2021, 15:41 0 89



Громадянина України, підозрюваного у вчиненні злочину, затримали учора ввечері прикордонники Мукачівського загону.



Чоловік мав намір виїхати з України до Румунії через пункт пропуску «Дякове». Близько 23-ї години 42-річний українець прибув у пункт пропуску. Під час паспортного контролю на документ чоловіка відбулося спрацювання бази даних правоохоронних органів. З’ясувалось, що нашого співвітчизника розшукують за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 187 ККУ «Розбій».



Затриманого чоловіка прикордонники передали співробітникам Нацполіції.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону