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НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ ГРОМАДЯН ІНДІЇ
|Суспільство | 28-01-2021, 15:51
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Двоє осіб, які пробиралися крізь снігові кучугури до Польщі, затримали охоронці кордону сьогодні вночі.
Чужинців прикордонники відділення «Нижанковичі» Львівського загону помітили неподалік кордону. Затриманими виявилися двоє громадяни Індії - чоловік та жінка. Вони мали з собою документи. Їх доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття стосовно порушників правового рішення та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Також прикордонники з'ясували, що громадяни Індії прибули в Україну встановленим порядком, через один зі столичних авіаційних пунктів пропуску. Деталі встановлюються.
Нагадаємо, минулого року співробітники Держприкордонслужби затримали 1067 нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.
#ДПСУ #пограничники #граница #новини
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