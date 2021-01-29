До уваги платників податків! Суспільство | 28-01-2021, 17:56 0 132





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що підлягають списанню несплачені суми недоїмки станом на 01 грудня 2020 року суб’єктам господарської діяльності, які зареєстровані як фізичні особи – підприємці, мають заборгованість з єдиного внеску та не здійснюють діяльності.

Несплачені суми єдиного внеску станом на 1 грудня 2020 року, нараховані платникам єдиного внеску – фізичним особам – підприємцям (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю, за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки підлягають списанню, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Списання сум проводиться на підставі поданої заяви платника податків. Граничний термін подання заяви на списання заборгованості з єдиного внеску - до 1 березня 2021 року.







