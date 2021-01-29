Вимагання за неіснуючий борг – справу передано до суду Суспільство | 28-01-2021, 17:58 0 224





За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 43-річного одесита за фактом вимагання з погрозою вбивства (ч. 2 ст. 189 КК України).



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=284319&fp=120), обвинувачений вимагав у мешканця Червонограда 100 тис грн за неіснуючий борг, погрожуючи при цьому йому та членам його сім’ї вбивством.



Вказану особу затримано в порядку ст.208 КПК України під час отримання частини коштів, які він вимагав у потерпілого, у сумі 53 тис грн та 500 доларів США.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області.



За вказані дії чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури