«Є розуміння депутатського корпусу, тому готуємо відповідну ухвалу на наступну сесію», — І. Маруняк про кошти на виплату заробітної плати працівникам «Львівелектротранс» Суспільство | 28-01-2021, 18:07 0 106 Станом на сьогодні для виплати заробітної плати працівникам ЛКП «Львівелектротранс» необхідно виділити з міського бюджету 23 млн грн. Як повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, у цьому питанні є розуміння депутатського корпусу, тому на наступну сесію ЛМР готують відповідний проект ухвали.



«Спільно з управлінням економіки і департаментом житлового господарства та інфраструктури ми проаналізували ситуацію, і дійсно на оплату заробітної плати працівникам ЛКП «Львівелектротранс» необхідно виділити 23 млн грн. Зараз працівникам виплатили лише по 1 тисячі гривень, потративши на це 1,5 млн грн.



Чому склалася така ситуація? У минулі роки бюджет розвитку приймали в січні, тому в такий час підприємство вже мало ці дотації, які йдуть для них щомісяця на заробітну плату. Зараз вже кінець січня і йде лютий. Термін виплати заробітної плати працівникам ЛКП «Львівелектротранс» 7 лютого, тому люди переживають.



Та це питання вирішується. Вчора ми проговорили його на колегії. Керівники фракцій не мають заперечень, тобто є розуміння депутатського корпусу, щоб готувати відповідний проект ухвали і виходити на погодження депутатських комісій — транспортної і бюджетної, за що їм дякую", — розповіла Ірина Маруняк.



Як зазначив головний інженер ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Ковалів, завжди була консолідована позиція депутатів у підтримці їхнього підприємства, тому переконаний, що так буде і цього разу.



