|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
«Є розуміння депутатського корпусу, тому готуємо відповідну ухвалу на наступну сесію», — І. Маруняк про кошти на виплату заробітної плати працівникам «Львівелектротранс»
|Суспільство | 28-01-2021, 18:07
| 0 106
|
|Станом на сьогодні для виплати заробітної плати працівникам ЛКП «Львівелектротранс» необхідно виділити з міського бюджету 23 млн грн. Як повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, у цьому питанні є розуміння депутатського корпусу, тому на наступну сесію ЛМР готують відповідний проект ухвали.
«Спільно з управлінням економіки і департаментом житлового господарства та інфраструктури ми проаналізували ситуацію, і дійсно на оплату заробітної плати працівникам ЛКП «Львівелектротранс» необхідно виділити 23 млн грн. Зараз працівникам виплатили лише по 1 тисячі гривень, потративши на це 1,5 млн грн.
Чому склалася така ситуація? У минулі роки бюджет розвитку приймали в січні, тому в такий час підприємство вже мало ці дотації, які йдуть для них щомісяця на заробітну плату. Зараз вже кінець січня і йде лютий. Термін виплати заробітної плати працівникам ЛКП «Львівелектротранс» 7 лютого, тому люди переживають.
Та це питання вирішується. Вчора ми проговорили його на колегії. Керівники фракцій не мають заперечень, тобто є розуміння депутатського корпусу, щоб готувати відповідний проект ухвали і виходити на погодження депутатських комісій — транспортної і бюджетної, за що їм дякую", — розповіла Ірина Маруняк.
Як зазначив головний інженер ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Ковалів, завжди була консолідована позиція депутатів у підтримці їхнього підприємства, тому переконаний, що так буде і цього разу.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|За час окупації Криму реальні доходи росіян впали на 10%...
|29-01-2021, 02:41
| >>>
|П’яний водій збив патрульну та тікав з місця ДТП у Миколаєві...
|29-01-2021, 02:40
| >>>
|«Є розуміння депутатського корпусу, тому готуємо відповідну ухвалу на наступну сесію», — І. Маруняк про кошти на виплату заробітної плати працівникам «Львівелектротранс»...
|28-01-2021, 18:07
| >>>
|Вимагання за неіснуючий борг – справу передано до суду...
|28-01-2021, 17:58
| >>>
|До уваги платників податків!...
|28-01-2021, 17:56
| >>>
|НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ ГРОМАДЯН ІНДІЇ ...
|28-01-2021, 15:51
| >>>
|ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ НАМАГАВСЯ ВИЇХАТИ В РУМУНІЮ ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...
|28-01-2021, 15:41
| >>>
|