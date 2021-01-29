За час окупації Криму реальні доходи росіян впали на 10% Суспільство | 29-01-2021, 02:41 0 64 З 2014 року реальні доходи росіян зменшились на 10,6%.



Джерело: російське РБК із посиланням на дані Росстату



Деталі: Зокрема, лише за 2020 рік доходи впали на 3,5%. До цього, із 2014 по 2017 рік, реальний показник постійно зменшувався. Водночас за ці роки мінімальне зростання відбулось лише у 2018 – всього на 0,1%.



Відзначається, що стабільний ріст доходів росіяни мали до 2013 року включно. З того часу показник лише зменшувався.



За офіційними даними, за межею бідності живуть 19,6 млн громадян РФ.





Нагадаємо:



Ще у 2019 році Bloomberg Economics порахували, що за п'ять років після окупації Криму економіка Росії втратила понад 150 мільярдів доларів, здебільшого – внаслідок санкцій, запроваджених Заходом.