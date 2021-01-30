|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Негода спричинила обмеження руху на дорогах Одещини та Миколаївщини
|Суспільство | 29-01-2021, 08:43
| 0 151
|
|Станом на 23:00 28 січня через негоду рух транспорту заборонено або обмежено на дорогах Одеської та Миколаївської областей.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зокрема, заборонено їхати на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса – Кучурган та на всіх інших автодорогах місцевого значення на Одещині. Окрім того, відсутні проїзди до 5 населених пунктів у Білгород-Дністровському районі області.
На автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове, що на Миколаївщині, обмежено рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів.
Також на трасі Київ – Одеса через перемети виникли затори, зокрема на відрізку Знам'янка – Ревова. Там працює спецтехніка для відкриття руху.
У ДСНС інформують, що станом на 23 годину невеликий сніг спостерігається місцями у Одеській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
З початку негоди рятувальники відбуксирували понад 700 транспортних засобів та надали допомогу 1 тисячі 700 особам.
Нагадаємо:
Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про третій рівень небезпеки у зв’язку з сильними снігопадами в Одеській та Миколаївській областях.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств...
|29-01-2021, 16:40
| >>>
|30 СПРОБ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ, ГРИВНІ, ДОЛАРИ, ЄВРО …...
|29-01-2021, 16:29
| >>>
|Розкрадання деревини на понад 2,6 млн грн: повідомлено про підозру 7 учасникам організованої злочинної групи...
|29-01-2021, 15:50
| >>>
|Типова освітня програма, запропонована Міністерством, не змінить якості навчання, - висновки громадського обговорення...
|29-01-2021, 14:48
| >>>
|Тиждень роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил...
|29-01-2021, 14:33
| >>>
|З початку року в податковій розпочато перевірку стосовно 16 осіб та по 20 особах завершено проведення люстраційних перевірок...
|29-01-2021, 14:32
| >>>
|У ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗУСТРІЛИСЬ З ЛІЦЕЇСТАМИ...
|29-01-2021, 14:18
| >>>
|