Через коронавірус Португалія заборонила поїздки за кордон Суспільство | 29-01-2021, 08:49 0 136 Жителі Португалії через коронавірус не можуть залишити країну протягом 15 наступних днів.





Джерело: Bloomberg



Деталі: Відповідне рішення прийняв уряд Португалії. За словами міністра внутрішніх справ Едуардо Кабріта, обмеження буде діяти 15 днів.



"В рамках національної стратегії уряд прийме заходи щодо обмеження поїздок за кордон громадян на 15 днів. Крім виняткових випадків в найближчі 15 днів виїзд повітряним, сухопутним і морським шляхом громадян буде обмежений", – сказав він.



Нагадаємо:



Раніше цього тижня Міністр охорони здоров'я Португалії заявила, що влада розглядає можливість звернутися за допомогою до інших країн Європейського Союзу на тлі різкого сплеску випадків захворювання на COVID-19.

За останню добу зареєстровано ще 303 випадки смерті, пов'язані з коронавірусом, що є новим максимумом з початку пандемії.

